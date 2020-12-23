إطلاق اسم مطور لقاح كورونا "أوغور شاهين" على شارع بتركيا

الأناضول -

أعلن مسؤول تركي، الأربعاء، أنه سيتم إطلاق اسم البروفيسور أوغور شاهين، الذي طور لقاحا ضد فيروس كورونا، على شارع في مسقط رأسه مدينة إسكندرون بولاية هطاي جنوبي البلاد.وهنأ فاتح طوسيالي، رئيس بلدية مدينة إسكندرون في بيان، الشريك المؤسس لشركة "بيونتك" الألمانية، البروفيسور التركي أوغور شاهين، مشيرا أن اللقاح حقق نجاحا بنسبة 90 في المائة.وأعرب طوسيالي، عن أمله في أن يتخلص العالم من الوباء باللقاح المطور، مضيفا: "بإذن الله سنخلف هذه الأيام العصيبة وراءنا وسنعود إلى أيامنا السابقة".وتابع: "سنطلق اسم أوغور شاهين على شارع رقم 71 في حي قورطولوش بمدينة إسكندرون مسقط رأسه في يناير/ كانون الثاني المقبل".ودعا طوسيالي البروفيسور التركي إلى زيارة المدينة التي ولد فيها.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة "بيونتك"، إنتاج لقاح مضاد لكورونا برفقة شريكتها "فايزر" الأمريكية، تزيد نسبة فاعليته على 90 بالمئة، وبدأت مؤخرا عدة دول تطعيم مواطنيها به.