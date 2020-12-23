ترامب يحث الليبيين على مواصلة السعي نحو حل سياسي

الأناضول -

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الليبيين على مواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي، وشدد على ضرورة السيادة والوحدة الوطنية لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي بالبلاد.جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها ترامب، إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، بمناسبة عيد الاستقلال.والخميس، يحيي الليبيون الذكرى الـ 69 لاستقلال ليبيا، حيث أعلن الملك إدريس السنوسي، في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 1951، من مدينة بنغازي استقلال ليبيا. ‎وقال الناطق باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي: "ترامب أكد للسراج أن السيادة والوحدة الوطنية أمران ضروريان لضمان الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا".وأكد القبلاوي في تصريحات للأناضول أن "ترامب جدد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء دولة ذات سيادة مستقرة ومزدهرة وآمنة".وبحسب القبلاوي، فإن "ترامب حث رئيس المجلس الرئاسي والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية".وأوضح أن "رسالة ترامب تؤكد أن إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر والتقدم في العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع في ليبيا"وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بالبلاد.كما توافق المجتمعون آنذاك، على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقف لإطلاق النار تخرقه مليشيا حفتر من آن إلى آخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما على المستويين السياسي والعسكري نحو حل النزاع سلميا.