   Om Kalthoum - القلب يعشق  

مطار إسطنبول.. مسافر يخفي أكثر من 2 كيلوغرام من الكوكايين خلف لوحات مارداونا

Photo Abidin Mutlu Bozdag/AA
Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 09:18 قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول -

مسافر ألماني من أصل كرواتي قادم من كولومبيا



ضبطت سلطات مطار إسطنبول الدولي، الأربعاء، أكثر من 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة بحوزة مسافر ألماني.

وكان المسافر من أصل كرواتي م. ر (72 عاما)، يخفي المخدرات خلف لوحات لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل مؤخرا دييغو أرماندو مارادونا.

وحسب مراسل الأناضول، فتشت أجهزة الأمن حقائب المسافر الذي وصل إسطنبول قادما من كولومبيا، عقب قيامه بحركات مشبوهة.

وإثر التفتيش في الحقائب بواسطة أجهزة الأشعة بدايةً ومن ثم بكلاب الشرطة، تم العثور على 2 كلغم و650 غراما من مادة الكوكايين، خلف لوحات للنجم الأرجنتيني.

وعلى الفور، اقتادت أجهزة الأمن المشتبه به إلى السلطات القضائية، حيث تم توقيفه ومصادرة المواد المخدرة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217425



panel management

En continu

Toutes les news

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 8 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:50 12:26 07:29 05:56
17°
 19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 11°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1120°-1219°-1213°-914°-8
  • Avoirs en devises
    22589,6

  • (21 dec)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,32236 DT        1$ =2,73205 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 dec)   4175,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة