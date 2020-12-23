مطار إسطنبول.. مسافر يخفي أكثر من 2 كيلوغرام من الكوكايين خلف لوحات مارداونا

الأناضول -

مسافر ألماني من أصل كرواتي قادم من كولومبيا

ضبطت سلطات مطار إسطنبول الدولي، الأربعاء، أكثر من 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة بحوزة مسافر ألماني.وكان المسافر من أصل كرواتي م. ر (72 عاما)، يخفي المخدرات خلف لوحات لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل مؤخرا دييغو أرماندو مارادونا.وحسب مراسل الأناضول، فتشت أجهزة الأمن حقائب المسافر الذي وصل إسطنبول قادما من كولومبيا، عقب قيامه بحركات مشبوهة.وإثر التفتيش في الحقائب بواسطة أجهزة الأشعة بدايةً ومن ثم بكلاب الشرطة، تم العثور على 2 كلغم و650 غراما من مادة الكوكايين، خلف لوحات للنجم الأرجنتيني.وعلى الفور، اقتادت أجهزة الأمن المشتبه به إلى السلطات القضائية، حيث تم توقيفه ومصادرة المواد المخدرة.