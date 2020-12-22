واشنطن تفرض عقوبات على زوجة الأسد وعائلتها

الأناضول -

أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد من عائلتها.جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، في الذكرى السنوية الخامسة لاعتماد مجلس الأمن الدولي قرار 2254.وذكر البيان أنه قبل 5 سنوات، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2254، الذي رسم السبيل الوحيد لحل دائم للصراع السوري.وأضاف البيان أن "نظام الأسد، بدعم من حلفائه يرفض إنهاء حربه الوحشية التي لا لزوم لها ضد الشعب السوري، ويعطل جهوده للتوصل إلى حل سياسي".وتابع: "تفرض وزارة الخارجية اليوم عقوبات على أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد لعرقلتها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".وبحسب البيان، فإن "أسماء الأسد قادت الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، من خلال وسائل منها استخدام ما يسمى بالمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني".وتابع بيان وزارة الخارجية: "في غضون ذلك، يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء، حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون".وإضافة إلى أسماء الأسد، فرضت واشنطن عقوبات على عدة أفراد من عائلة أسماء الأسد، من بينهم فواز الأخرس (والدها)، وسحر العطري الأخرس (والدتها) وفراس الأخرس وإياد الأخرس (أخويها).وذكر البيان أن أسرتي الأسد والأخرى جمعا ثرواتهما غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة ممتدة وغير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى.