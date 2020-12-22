منظمة الصحة العالمية تقول إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا "ليست خارج السيطرة"

فرانس 24 -

أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحافي "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".وهذه التصريحات بمثابة رد على ما أعلنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد إذ اعتبر أن "السلالة الجديدة هي خارج السيطرة".وأضاف راين "على الرغم من أن الفيروس بات أكثر فاعلية إلى حد ما على صعيد الانتشار، يمكن وقفه"، مؤكدا أن "الإجراءات المعمول بها حاليا في محلها. علينا مواصلة القيام بما قمنا به" حتى الآن.وتابع "قد يكون علينا أن نفعل ذلك بكثافة أكبر بقليل ولوقت أطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".ومنذ الأحد، أغلقت دول عدة حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا حيث ظهرت السلالة الجديدة لكوفيد-19.فرانس24/ أ ف ب