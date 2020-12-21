نقاط مباشرة و مختصرة من أجل إنقاذ الوطن

ليس فقط تجربة تونس الديموقراطية من هي مهددة حاليا ، بل الوطن برمته و الدولة بأكملها.من أجل إنقاذ الوطن و إعادته لسكة الاصلاح و الرقي و التطور و الازدهار ، فاني أقترح ما يلي :_ إضافة فصل لقانون الأحزاب يمنع تأسيس أو نشاط الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي أو طائفي ._ اقتصار تمويل الأحزاب على التمويل العمومي لا غير ._ منح الاستقلالية لمفتي الجمهورية المنتخب من طرف أعضاء مجلس اسلامي أعلى يتمتع بدوره بالاستقلالية الكاملة عن كافة السلط ، ليشكل مرجعية علمية دينية رسمية ._ تشريع صندوق زكاة وطني تحت إشراف المجلس الإسلامي الأعلى و رقابة هياكل المحاسبة و الرقابة العمومية ._ استكمال انتخاب الهيئات الدستورية و على رأسها المحكمة الدستورية ._ المبادرة بتغيير العملة الوطنية بلا تردد و لا تأخير ._ تبسيط الإجراءات الإدارية بأقصى حد ممكن و التشجيع قولا و فعلا على المبادرة الخاصة و بعث المشاريع مع السعي نحو التخفيض في الاداءات المباشرة و غير المباشرة بصفة تدريجية ._ تشريع أداء رجوع عن الدعم يوظف على الأشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز مداخيلهم لنسبة معينة تجعلهم لا يستحقون التمتع بالدعم ._ الدراسة المستعجلة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لوضعية المؤسسات العمومية و اتخاذ القرارات اللازمة و الضرورية بلا أدنى تأخير ._ إقرار منحة بحث عن عمل لكل العاطلين النشيطين الباحثين عن فرصة عمل مع التغطية الصحية لكافة شرائح المجتمع بلا استثناء ._ إعادة توزيع الموارد البشرية صلب الإدارة العمومية مع الصرامة الكاملة في فرض الانضباط و الحد الأدنى من المجهود و المردودية ._ منح الاستقلالية الوظيفية و التعهد التلقائي لهياكل الرقابة العمومية و تعزيزها ماديا و بشريا ._ ضرب أوكار المحتكرين بلا استثناء و منح مهلة زمنية للناشطين في القطاع الموازي من أجل الانخراط في قطاع منظم جديد يتميز ببساطة الإجراءات الإدارية و انخفاض معاليم الاداءات المستوجبة ._ مفاوضة المانحين الدوليين حول هيكلة بعض الديون التونسية و الغاء البعض الكريه الآخر مع الانفتاح على الأسواق العالمية حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ._ استعادة سيطرة الدولة على الموانئ و المطارات و مواقع الإنتاج الحيوية الان و قبل الغد ، مهما كلف الأمر و بدون أدنى نقاش و لا مساومة و التطهير الجذري من العابثين و الفاسدين و من يقف خلفهم أو أمامهم أو بجانبهم ، مهما علا شأنه أو كائنا من كان ._ التخفيض في أجور المسؤولين السياسيين إلى النصف بصفة حينية و فورية ._ تشريع قوانين زجرية تصل حد قطع الأيادي و الأرجل و الاعدام لجرائم الإرهاب و البراكاجات و العنف المادي بكافة أشكاله .خدمة العباد و البلاد بكل وطنية و رجولية ، على الميدان و ليس في الأبراج و القصور العاجية ، و اعطاء المثل و كسب ثقة الشعب و رفع راية الوطن في كل المحافل الدولية و الدفاع بشراسة عن السيادة الوطنية .وطني تونس ، لن أكل و لن أمل ، و ستكون بحول الله نموذجا لبقية الأوطان ،بحول الله سنتجاوز المحن و الصعاب و سنعانق النجاح و الأمل .أبنائنا و أحفادنا ، أرجو و أتمنى و أسعى لأن تفتخروا بأباء و أجداد ، لم يخونوا و لم يساوموا في خدمة وطن عزيز بكل صدق و اخلاص .المجد لتونس .