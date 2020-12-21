تركيا.. انطلاق ثاني قطارات التصدير إلى الصين

الأناضول -
يقطع 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، و5 دول
أعلنت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، الإثنين، انطلاق قطار التصدير الثاني إلى الصين مساء الأحد.
ويتألف قطار الشحن من 42 مقصورة، وبطول 770 مترا، ويحمل بضائع مصدرة من تركيا إلى الصين.
وفي 4 ديسمبر الجاري، انطلقت أول رحلة مباشرة للقطار إلى الصين ، وجرت مراسم توديعه بمحطة "كازلي جيشمه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية.
ويقطع القطار 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين.
يقطع 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، و5 دول
أعلنت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، الإثنين، انطلاق قطار التصدير الثاني إلى الصين مساء الأحد.
ويتألف قطار الشحن من 42 مقصورة، وبطول 770 مترا، ويحمل بضائع مصدرة من تركيا إلى الصين.
وفي 4 ديسمبر الجاري، انطلقت أول رحلة مباشرة للقطار إلى الصين ، وجرت مراسم توديعه بمحطة "كازلي جيشمه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية.
ويقطع القطار 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين.
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