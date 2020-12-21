   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

تركيا.. انطلاق ثاني قطارات التصدير إلى الصين

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 09:57 قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول -

يقطع 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، و5 دول



أعلنت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، الإثنين، انطلاق قطار التصدير الثاني إلى الصين مساء الأحد.

ويتألف قطار الشحن من 42 مقصورة، وبطول 770 مترا، ويحمل بضائع مصدرة من تركيا إلى الصين.

وفي 4 ديسمبر الجاري، انطلقت أول رحلة مباشرة للقطار إلى الصين ، وجرت مراسم توديعه بمحطة "كازلي جيشمه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية.

ويقطع القطار 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217293



panel management

En continu

Toutes les news

الاثنين 21 ديسمبر 2020 | 6 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:49 12:25 07:28 05:55
18°
 19° % 72 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1318°-1318°-1119°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22441,9

  • (18 dec)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30829 DT        1$ =2,72730 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 dec)   1792,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة