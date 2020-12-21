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سلالة جديدة لفيروس كورونا تهبط بأسعار النفط 3 بالمئة

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 07:45 قراءة: 0 د, 44 ث
الأناضول - تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بأكثر من 3 بالمئة، مع تزايد المخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.

ودعت منظمة الصحية العالمية، الدول الأوروبية إلى "تعزيز القيود" على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في بريطانيا، كما أفاد فرعها الأوروبي.


وتحدثت المنظمة العالمية عن "مؤشرات أولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون أكبر"، فضلا عن أنها "قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص".

ودفعت هذه المخاوف إلى هبوط أسعار الخام، بفعل احتمالية تراجع الطلب على المصدر الأبرز للطاقة عالميا، في وقت كانت فيه الآمال معقودة على توزيع اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة (06:19 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 3.01 بالمئة أو 1.53 دولارا إلى 50.73 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 2.75 بالمئة أو 1.36 دولارا إلى 47.87 دولارا للبرميل.

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