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الريال يتجاوز إيبار ويقترب من الصدارة

@realmadridfra/twitter
Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 00:09 قراءة: 0 د, 42 ث
عاد ريال مدريد بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

قدم الفريقان شوط أول مميز، بدأه الريال بهدف أول عند الدقيقة السادسة حمل توقيع الفرنسي كريم بن زيما، الذي عاد ومنح زميله لوكا مودريتش تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 13.


وحاول إيبار تعويض تأخره بعدة كرات، أثمرت إحداها عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 28، من كرة مررها كيفن رودريغيز وصلت إلى إنريكي غارسيا، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء محرزًا أحد أجمل أهداف الجولة.

وانتظر فريق العاصمة حتى الوقت البديل من عمر المباراة ليؤمن انتصاره بهدف ثالث أحرزه لاعب الوسط لوكاس فاسكيز.

وبات في رصيد ريال مدريد 29 نقطة وضعته في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف جاره أتلتيكو المتصدر، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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