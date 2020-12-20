   Om Kalthoum - ظلمنا الحب  

تونس ضاعت بين الأجندات الخارجية

Publié le Dimanche 20 Decembre 2020 - 18:06 قراءة: 0 د, 54 ث
مرتجى محجوب

من السذاجة بمكان ، الاعتقاد بأن ما يحصل في تونس هو بمنأى عن صراعات المحاور الأقليمية و الدولية الجيوستراتيجية ،
فتونس بحكم موقعها الجغرافي و الزلزال السياسي الذي أحدثته في 2011 ، تمثل بكل تأكيد مطمعا و هدفا لعدة قوى دولية تدافع عن مصالحها المباشرة و غير المباشرة في كافة أرجاء المنطقة و الإقليم و العالم بأسره .


في مثل هكذا خضم و أوضاع ساخنة و شرسة ، أين تونس الوطن العريق !
أين نساء و رجالات تونس البررة !
أليس لنا نحن التونسيين و التونسيات من قول أو ثقل و نحن أصحاب الدار !

عمالة ، ولاءات خارجية ، اصطفافات دولية ضد مصالح الوطن العليا و بكل وقاحة و لا أدنى ذرة حياء !

نعم خائف على وطني فقد بلغ السيل الزبى ،
وطني الذي قد يتحول لا قدر الله للبنان جديد تتقاذفه عواصف و رياح النعرات الدينية و الطائفية و الولاءات الخارجية ،

تاريخ البشرية أثبت و بلا أدنى شك أن التحولات و الإنجازات و الاختراقات الكبرى ، يحققها أفراد تتبعهم شعوب و مجموعات ،
فهل من مخلص لهذا الوطن من براثن العجز و الفشل و الخيانات !

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