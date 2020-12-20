المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار أمام الدولار

الأناضول -

بغداد / علي جواد - أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار اعتبارا من اليوم، والذي كانت وزارة المالية قد اقترحته في وقت سابق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.جاء ذلك، في وثيقة رسمية صادرة اليوم عن المركزي العراقي وموجهة إلى جميع المصارف المجازة في البلاد.واقترحت وزارة المالية العراقية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية.وأوردت الوثيقة أن خفض سعر الصرف يبدأ اعتبارا من اليوم، داعية جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة، الالتزام بالصرف الجديد، "علما أن السعر ثابت وغير قابل للتغير".وأوضحت الوثيقة أن "سعر شراء الدولار الواحد من وزارة المالية بـ 1450 ديناراً، بينما سعر بيع الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة الأجنبية بـ 1460 ديناراً".فيما يبلغ سعر بيع الدولار الواحد من قبل المصارف إلى الجهات المستفيدة (المواطن) بـ1470 ديناراً.وأثار الاقتراح موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية.وبررت المالية العراقية القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".ويقول العراق إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.