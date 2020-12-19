.. شتان بين الثرى و الثريا.. تونس بعد الثورة خير

أيام قرطاج السينمائية، تصادف زمن الرداءة، حيث يفترض أن تكون عنوان الثقافة و الرقي و الإبداع، لكنها كانت مناسبة لأشباه الفنانين المعادين لثقافة الوطن متصدرين المحفل بمظاهر مقرفة و مقززة لترويج قلة الذوق.في هذه الرطوبة "الثقافية" الخانقة و الأجواء المظلمة ينبثق بصيص أمل مفاده أنه تم إنجاز قمر اصطناعي challenge one بمهارات تونسية.شتان بين الثرى و الثريا، كل الشكر و الاحترام و التقدير للكفاءات التونسية.. و تونس بعد الثورة خير.