   Fayza Ahmed - يمّة يا هوايا  

.. شتان بين الثرى و الثريا.. تونس بعد الثورة خير

Publié le Samedi 19 Decembre 2020 - 22:00 قراءة: 0 د, 22 ث
حياة بن يادم

أيام قرطاج السينمائية، تصادف زمن الرداءة، حيث يفترض أن تكون عنوان الثقافة و الرقي و الإبداع، لكنها كانت مناسبة لأشباه الفنانين المعادين لثقافة الوطن متصدرين المحفل بمظاهر مقرفة و مقززة لترويج قلة الذوق.


في هذه الرطوبة "الثقافية" الخانقة و الأجواء المظلمة ينبثق بصيص أمل مفاده أنه تم إنجاز قمر اصطناعي challenge one بمهارات تونسية.
شتان بين الثرى و الثريا، كل الشكر و الاحترام و التقدير للكفاءات التونسية.. و تونس بعد الثورة خير.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217231

Mahdibey  ()  |Samedi 19 Decembre 2020 à 23h 34m |           
إنّه عصر الابتذال و التشويه و قلّة الذوق و تمرميد القيم و الثقافة و العلم
و سوف تسترجع تونس بريقها لأنّ تونس بعد الثورة خير

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 19 Decembre 2020 à 23h 34m |           
تونس بعد الثورة خير ... بالنسبة لـ90 % من التونسيين
اما بالنسبة للعشرة في المائة الباقين طبعا تونس قبل التورة خير
كانوا يصولون ويجولون مع عائلة بن علي ولوبيات بن علي واصهار بن علي لا رادع ولا مانع
واليوم ضاعت الثروات وضاقت التدخلات وانهار الاقتصاد
اما بالنسبة للتسعين في المائة تخلصوا من الظلم وامنوا الوشايات واكتسبوا حريات كثيرة وصارت لهم كرامة ...
صحيح لم ينالوا كل امانيهم ولم يحققوا كل احلامهم لكنهم يعيشون ويحلمون وياملون افضل مما كانوا قبل الثورة

Aziz75  (France)  |Samedi 19 Decembre 2020 à 22h 30m |           
لو كان كل من تحمل المسؤولية في المستوى، لما هذه حالنا. أيام قرطاج السينمائية ،ليست ثقافة،هي أيام تعاسة. عوض مد يد المساعدة للمبدع الحقيقي في العلوم، يشجعوا الناس و الشباب خاصة على الطبلة و المزمار فيهم ربح مال أكثر و بأقل التكاليف.



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