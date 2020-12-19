فرنسا.. مظاهرة للسترات الصفراء في باريس

الأناضول -

باريس- نظم أصحاب السترات الصفراء السبت، مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، تنديدا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.وذكر مراسل الأناضول أن المئات شاركوا في المظاهرة التي انطلقت من أمام مبنى المحكمة الإدارية الفرنسية، حتى ميدان شاتليه في باريس.وخاطب المتظاهرون ماكرون الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، قائلين: "ماكرون كن مستعدا، سنأخذك من بيتك"، "نحن هنا حتى لو لم يرد ماكرون".وقال أحد المتظاهرين (مفضلا عدم الكشف عن اسمه)، لمراسل الأناضول أنهم يتظاهرون من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية.وأضاف أن "الشرطة والقضاء يعملان من أجل الحكومة، هذا يسمى بالدكتاتورية لا شيء آخر".وحركة "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا عام 2018 للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالِبها لتشملَ إسقاط الإصلاحات الضريبية، إلى أن تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى المطالبة باستقالة ماكرون.تجدر الإشارة أنّ العديد من المدن الفرنسية شهدت مطلع ديسمبر/كانون الأول تظاهرات، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا).وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.