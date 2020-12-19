أيام قرطاج السنمائية ام الإباحية !؟؟؟

يقولون انّ الطبخة الطيبة تعرضك ريحتها ، وريحة ايام قرطاج السنمائية فاحت من اول يوم ، لكنها فاحت بما يزكم الأنوف وبما يثير الاشمئزاز والقرف ،،، فاحت هذه الرائحة المنكرة مع اول صور هذا المهرجان الذي له سوابقه في العراء والڨراء وقلة الحياء وهو يتطور في هذا المضمار الفاسد في كل دورة جديدة والحقيقة هو لا جديد له إلا هذه المظاهر الشاذة والفاسدة المفسدة وليس له من صميم السنما ورسالة السنما واهداف السنما الا الإسم ...صورة شاذة ذوقا واخلاقا وطبيعة ، صورة وعنوان رديء لمجمع الأصل فيه انه ثقافي سامق الذوق يقصده ويتابعه المتابعون للاكتشاف والإرتواء من جديد الأفكار والمواضيع التثقيفية و للاستمتاع بمُسحاته الفنية الراقية لطبيعة صناع هذه التظاهرة الفنية، صُناع محسوبون على النخبة الراقية في المجتمع،،، غير ان من طفح وظهر وبان كان عكس كل ذلك ، ظهر انّ هذه الايام هي ملتقى مبني على الشذوذات الفكرية والفنية والشطحات الفاسدة التي لا تمت لرسالة الفن النبيل بصلة .!اذا كانت هذه العينة التي اثارت الإشمئزاز و التهكم والسخرية السوداء في كثير من المواقع ، اذا كانت هي العنوان الابرز مع الإستئناس بما دابت عليه هذه الأيام فإنُ باقيها لا ينبيء بالاحسن ولا الأفضل ... وهي صدمة كما باقي صدمات الثقافة في هذا الوطن ، صدمة جعلت بعضهم يتساءل : هل هذه ايام قرطاج السنمائية ام ايام قرطاج الإباحية !؟؟؟