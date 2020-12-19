الكونغرس الأمريكي يمرر مشروع قانون تمويل لمدة يومين لتجنب إغلاق الحكومة

الأناضول -

أقر مجلسا النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون تمويل حكومي لمدة يومين لتجنب تعرض الحكومة لإغلاق جزئي.ويجب أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون قبل الموعد النهائي في منتصف الليل بالتوقيت المحلي لتجنب الإغلاق.وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع كما أقره مجلس النواب بأغلبية 320 إلى 60 صوتًا.ويهدف مشروع قانون التمويل قصير الأجل إلى منح المشرعين مزيدا من الوقت للاتفاق على حزمة تحفيز لفيروس كورونا، مع تعثر المفاوضات.وكان المشرعون يأملون في أن يتمكنوا من إضافة حزمة تحفيز تقدر بنحو 900 مليار دولار إلى مشروع قانون الإنفاق الحكومي السنوي، مما أجبر الكونغرس على التوصل إلى حل وسط قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش يوم السبت) لتمويل الحكومة.لكن المفاوضات واجهت عقبة وسارع الكونغرس لإقرار مشروع قانون تمويل مؤقت منفصل لمدة يومين، ولا يزال يتعين على الرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه قبل منتصف ليل الجمعة/السبت بالتوقيت المحلي.والآن سيكون أمام المشرعين عطلة نهاية الأسبوع للاتفاق على حزمة تحفيز وتمرير مشروع قانون التمويل لمدة عام.ويبدو أن أحد الخلافات الرئيسية حول حزمة تحفيز الخاصة بفيروس كورونا هو الشروط التي وضعها الجمهوريين في مشروع القانون التي تقيد قدرة الاحتياطي الاتحادي على الإقراض حيث يشعر الجمهوريون بالقلق من الإنفاق الحكومي المفرط.