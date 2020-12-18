"بيج بن" تخرج عن صمتها في 31 ديسمبر

الأناضول -

تخرج ساعة "بيغ بن" الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن عن صمتها في 31 ديسمبر الجاري، لتدق مرتين.وذكر موقع "ستاندر" البريطاني، الخميس، أن الجرس الأيقوني للساعة "سيدق عند الساعة 11 عشر بتوقيت غرينتش عشية رأس السنة للاحتفال باللحظة الفارقة التي تشير رسميا إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي".كما ستعود الساعة وتدق عند الثانية عشر احتفالا بقدوم العام الجديد 2021.وظل الجرس الشهير صامتًا إلى حد كبير منذ عام 2017 بسبب الإصلاحات التي تجري عليه وبرج إليزابيث حيث تقع الساعة الشهيرة، ولم يدق منذ ذلك الحين إلا في المناسبات الهامة.ودق الجرس، الذي يزن 13.7 طن، آخر مرة في 11 نوفمبر المنصرم بمناسبة يوم الهدنة.ويمثل يوم الهدنة نهاية الحرب العالمية الأولى التي وقعتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 11 نوفمبر 1918.وتعد ساعة "بيغ بن" رمزا عالميا هاما، فدقاتها الشهيرة تعلن التوقيت العالمي (توقيت غرينتش) شتاء، بينما تتقدم في شهور الصيف ساعة واحدة وفقًا للتوقيت الصيفي اللندني.