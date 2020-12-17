"الإحصاء الخليجي": قطر حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات

الأناضول -

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن قطر حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.جاء ذلك في تقرير أصدره المركز ومقره في العاصمة العمانية مسقط، الخميس، احتفاءً باليوم الوطني لقطر الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويصادف غدا الجمعة.وقال التقرير إن قطر عززت سياساتها وبرامجها نحو تسريع وتيرة المسيرة التنموية، وتنويع القطاع الاقتصادي والارتقاء بحياة المواطن في كافة المجالات.وذكر أن قطاعات الاقتصاد المختلفة سجلت نموا لافتا، فبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 184.8 مليار دولار لعام 2019، مقارنة مع 183.3 مليار دولار في 2018، مسجلاً نموا بنسبة 0.8 بالمئة.وقال التقرير إن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لقطر، بالأسعار الجارية، بلغ 64.1 بالمئة في 2019 مقارنة بنحو 60 بالمئة لعام 2018.وزاد إجمالي حجم الإيرادات الحكومية بنسبة 3.3 بالمئة إلى 59 مليار دولار في 2019، من 57.1 مليار دولار في 2018، وفقا لتقرير مركز الإحصاء الخليجي.ونما حجم التبادل التجاري بنسبة 14.2 بالمئة في ثلاث سنوات إلى 102.1 مليار دولار في 2019، مقارنة بـ 89.4 مليار دولار في 2016.وأظهر التقرير أن الصادرات القطرية السلعية زادت خلال ثلاث سنوات بنسبة 27.2 بالمئة، إلى 72.9 مليار دولار في 2019 مقارنة بـ 57.3 مليار دولار في 2016.وخلال الفترة 2016-2019، سجل الميزان التجاري السلعي زيادة بنسبة 73.1 بالمئة مرتفعا إلى 43.8 مليار دولار في 2019 من 25.3 مليار دولار في 2016.