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بومبيو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 18:12 قراءة: 0 د, 36 ث
الأناضول - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الوزير مايك بومبيو يخضع للحجر الصحي، بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان لها، إن "القرار جاء بالتوافق مع إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".


وأكدت أورتاغوس أن "نتائج آخر فحص خضع له الوزير الأمريكي بعد مخالطة المصاب جاءت سلبية".

وأضافت أن "الفريق الطبي بالوزارة يتابع وضع بومبيو الصحي عن كثب"، دون الكشف عن اسم المصاب الذي خالطه الوزير لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بالولايات المتحدة 311 ألفا، بينما بلغت الإصابات 17 مليوناً و174 ألفًا و550 حالة، أما المتعافين فبلغ عددهم 10 ملايين و15 ألفًا و547 شخصًا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.

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