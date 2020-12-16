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قوات تركية وقطرية تجري مناورات لمكافحة الإرهاب

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 11:12 قراءة: 0 د, 16 ث
الأناضول - أجرت القوات التركية القطرية المشتركة، والقوات الخاصة القطرية مناورات حول مكافحة الإرهاب في الأحياء المأهولة.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: أجرت قيادة القوات القطرية- التركية المشتركة، وقيادة القوات الخاصة القطرية "مناورات وحدة المغاوير المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق السكنية".


وأرفقت الوزارة تغريدتها على تويتر، بصور من المناورات.​​​​​​​




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