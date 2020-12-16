قوات تركية وقطرية تجري مناورات لمكافحة الإرهاب

الأناضول - أجرت القوات التركية القطرية المشتركة، والقوات الخاصة القطرية مناورات حول مكافحة الإرهاب في الأحياء المأهولة.
وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: أجرت قيادة القوات القطرية- التركية المشتركة، وقيادة القوات الخاصة القطرية "مناورات وحدة المغاوير المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق السكنية".
وأرفقت الوزارة تغريدتها على تويتر، بصور من المناورات.
وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: أجرت قيادة القوات القطرية- التركية المشتركة، وقيادة القوات الخاصة القطرية "مناورات وحدة المغاوير المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق السكنية".
وأرفقت الوزارة تغريدتها على تويتر، بصور من المناورات.
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