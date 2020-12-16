قوات تركية وقطرية تجري مناورات لمكافحة الإرهاب

الأناضول -

أجرت القوات التركية القطرية المشتركة، والقوات الخاصة القطرية مناورات حول مكافحة الإرهاب في الأحياء المأهولة.وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: أجرت قيادة القوات القطرية- التركية المشتركة، وقيادة القوات الخاصة القطرية "مناورات وحدة المغاوير المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق السكنية".وأرفقت الوزارة تغريدتها على تويتر، بصور من المناورات.​​​​​​​