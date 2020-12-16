"انتظرتك كثيرا".. مسلسل تركي تبدأ قصته في قطر (تقرير)

الأناضول -

- يجري حاليا تصوير عدد من مشاهد المسلسل التركي في قطر

- يجمع بطولة الممثل التركي المعروف أوزجان دينيز، والممثلة الشهيرة إيرم حلوجي أوغلو



- مأخوذ من قصة حب حقيقية تدور أحداثها بين قطر وتركيا، وتبدأ قصة المسلسل في قطر وتنتهي فيها

- جزء من أحداث المسلسل تدور في قطر، ولأجل ذلك يتواجد فريق العمل بالعاصمة الدوحة

- المنتجة نورسال شيماء أوزتورك: الصداقة التركية القطرية شجعت وعززت فكرتنا تجاه الدوحة كونها من أهم العواصم لفتاً للأنظار

- المخرج شاهين ألتوغ: قصتنا تدور في تدفق مختلف حول مفهوم "حكمة القدر

- الممثل أوزجان دينيز: قطر مكان مناسب للتصوير السينمائي بتصميم الدوحة الرائع، وعدد من المواقع تعكس التراث

- إيرم حلوجي أوغلو: القطريون يساعدوننا بكل ما يملكون ويريدون دعمنا بكل شيء (..) أنا سعيدة بالطعام العربي

** مشاهد للمسلسل في قطر

** معالم وأماكن

** "حكمة القدر".. قصة يعيشها أبطال المسلسل

** قطر من أفضل أماكن صنع الدراما



** مناخ قطر الرائع والطعام العربي

"انتظرتك كثيرا" مسلسل تركي يجري حاليا تصوير عدد من مشاهده في قطر، عبر مشاركة أبطال أتراك معروفين، في تجربة هي الأولى من نوعها.يجمع المسلسل بطولة الممثل التركي المعروف أوزجان دينيز، وكذلك الممثلة الشهيرة إيرم حلوجي أوغلو.والمسلسل مأخوذ من قصة حب حقيقية تدور أحداثها بين قطر وتركيا، حيث تبدأ قصة المسلسل في قطر وتنتهي فيها أيضا.وتجمع القصة رجل الأعمال قادير إيرين (دينيز) الذي أسس حياته وحيدا بعيدا عن عائلته، والمصورة "آيليز" (حلوجي أوغلو)، التي كبرت من دون أب وعلاقتها بوالدتها شائكة.جزء من أحداث المسلسل تدور في قطر، ولأجل ذلك يتواجد فريق العمل بالعاصمة الدوحة، لتصوير المشاهد في ظل الالتزام بقواعد السلامة المتبعة في البلاد للحد من انتشار وباء كورونا.الأناضول التقت مديرة إنتاج المسلسل ومخرجه وأبطاله في موقع التصوير, الذي صادف أن كان حينها المتحف الوطني القطري.المنتجة التنفيذية للمسلسل، نورسال شيماء أوزتورك، تحدثت للأناضول حول اختيار قطر لتصوير عدد من المشاهد.وقالت: "عندما انتهينا من العمل على سيناريو المسلسل، قال بطله أوزجان دنيز، يجب أن تبدأ هذه القصة في قطر، فالقصة تستحق الدوحة بسحرها وعمقها".وأردفت: "الصداقة التركية القطرية شجعت وعززت من فكرتنا تجاه الدوحة التي تعد من أهم العواصم لفتاً للأنظار في العالم".وتابعت: "لحسن الحظ اخترنا الدوحة (..) بعد أن بدأنا التصوير، رأينا أن روعة وثقافة المدينة تعكس إعادة تجسيد روح السيناريو بطريقة رائعة".وذكرت أن التصوير في الدوحة سيستمر مدة 10 أيام وينتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وأشارت إلى وجود ممثلين من جنسيات مختلفة على رأسها قطريين وعرب وآسيويين.وقالت المنتجة أوزتورك، إنه تم تصوير مشاهد في معظم الأماكن المعروفة في قطر والتي تعكس الحياة الحديثة والقديمة للمجتمع القطري.وذكرت أن من هذه الأماكن "سوق واقف" و"حديقة الشيراتون" و"مرسي كتارا" و"المتحف الوطني" و"متحف الفن الإسلامي"، و"مشيرب" و"زكريت" و"فندق كيمبينسكي".وأشارت أن الأحداث تتنوع بين المواقع التي تعبر عن التراث القطري، والحياة الحديثة بما تحمله من معني.وقالت موضحةً: "قمنا بتصوير أحد المشاهد الهامة في شاذلي أبرز المطاعم التركية المعروفة في قطر، والذي يتوافد عليه القطريين بسبب زيارة أمير قطر والرئيس اردوغان له قبل ذلك؛ فهو معلم مهم".بدوره، أفاد مخرج المسلسل شاهين ألتوغ، قائلا: "قصتنا تدور في تدفق مختلف حول مفهوم حكمة القدر".واستطرد: "توضح قصة المسلسل كيف أن الناس متواصلين حسب القدر في نقاط مختلفة من الحياة".واستدرك: "حياة قادر (أوزكان دنيز) و(إرم حلوجي أوغلو)، كانت متداخلة مع بعضها البعض لفترة طويلة، تتقاطع يوما ما مع مصادفات ممتعة".وتابع: "سنشاهد أن الشخصيات قد أسست ترتيبًا يحمل الأحداث بأيديهم على مر السنين من أجل حماية أسرهم والحفاظ عليهم معا".وأفاد بأنه "في الواقع، عندما يحين الوقت، يتم حل الأحداث، مما يدل على أن السيطرة في أيدي القدر (..) تتكون كل شخصية من أشخاص يتوافقون في الحياة".وأوضح أن "قادر رجل أعمال يعيش في الدوحة منذ سنوات لأنه لم يتفق مع الرجل الذي تزوجته والدته فيما بعد. إنه قوي جدًا، ومدمن عمل، ولا يؤمن بالصدفة".وأردف: "يتقاطع طريقه بشكل غير متوقع مع (أليز) التي جاءت إلى الدوحة في رحلة عمل".** التعاون في الدراما تجسيد لمستوى العلاقات بين قطر وتركياوقال السفير التركي لدى الدوحة مصطفي كوكصو؛ الذي زار موقع التصوير مع وفد السفارة التركية، إن "بداية التعاون في مجال الدراما بين تركيا وقطر يعد تجسيداً لمستوي العلاقات بين البلدين".وأضاف أن "السلطات القطرية قدمت كل التسهيلات لفريق المسلسل التركي؛ ونحن عملنا كسفارة على تذليل كافة العقبات التي واجهها الفريق قبل قدومه إلى قطر".من جهته، قال الممثل دينيز: "قطر بالنسبة لي هي مكان مناسب للتصوير السينمائي بتصميم مدينتها الرائعة (الدوحة)، وعدد من المواقع التي تعكس التراث".وأضاف: "تستطيع أن تجد أشياء لا يمكنك إيجادها في مكان واحد لصنع الدراما (..) فريقنا متحمس للعمل في قطر".وذكر أنه "بحكم العلاقات القطرية التركية فالدوحة هي مكان مناسب جدا من حيث توفير كافة الإمكانات، فنحن سعداء هنا".من جانبها، أفادت الفنانة حلوجي أوغلو، بأن "الجو هنا رائع جدا، فنحن في فترة رائعة من المناخ في قطر، نحن محظوظون".وأضافت أن "القطريين يساعدوننا بكل ما يملكون ويريدون دعمنا بكل شيء (..) أنا سعيدة بالطعام العربي".ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على قناة "ستار تي في" في تركيا، بعد الانتهاء من تصوير كافة مشاهده، خلال الفترة المقبلة.