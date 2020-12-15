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الرئيس الجزائري لـ"بايدن": انتخابكم أمل كبير للعالم

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 16:30 قراءة: 0 د, 44 ث
الأناضول - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن انتخاب المرشح الديمقراطي جو بادين، رئيسا جديدا للولايات المتحدة يمثل "أملا كبيرا للعالم".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بالتزامن مع تأكيد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة.


وقال تبون: "السيد جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين".

وأضاف: "أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية.. حظ موفق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق المجمع الانتخابي الأمريكي، رسميا على أن يكون المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وينص الدستور الأمريكي على أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي، البالغ عددهم 538 في ولاياتهم، للإدلاء بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي، بناءً على نتائج الانتخابات التي تم التصديق عليها مؤخرًا.

ويحتاج مرشحو الرئاسة إلى الفوز بغالبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، لضمان الوصول إلى البيت الأبيض، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216968

Essoltan  (France)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 16h 49m |           
Paroles d'un "BNADRI" ressuscité ...
La communication Arabe est en bonne santé .



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