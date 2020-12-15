الجزائر.. استئناف الدراسة في الجامعات بعد إغلاق 9 أشهر

الأناضول -

الجزائر / حسام الدين إسلام - أعلنت الجزائر، الثلاثاء، فتح الجامعات وانطلاق العام الدراسي الجديد، بعد توقف دام 9 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.ونقل التلفزيون الرسمي، مقاطع مصورة لأجواء إعادة فتح الجامعات في عموم البلاد، مع إلزام الطلبة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.وأعطى رئيس الوزراء عبد العزيز جرّاد، إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020 ـ 2021، من جامعة محمد بوضياف بمحافظة المسيلة (شرق)، وفق التلفزيون الرسمي.وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حدد مجلس الوزراء موعد فتح الجامعات بكل محافظات البلاد (عددها 48)، في يوم 15 ديسمبر/ كانون الأوّل الجاري (اليوم).ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في جامعات الجزائر مليوناً و650 ألفاً، في حين يصل عدد الأساتذة 61 ألفا و266 أستاذا باحثا، بحسب آخر إحصاءات وزارة التعليم العالي.وفي مارس/ آذار الماضي، أغلقت السلطات جميع المؤسسات التعليمية، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها للحد من تفشي وباء كورونا.وسجلت الجزائر حتى مساء الإثنين، 92 ألفا و597 إصابة بكورونا، بينها 2603 وفيات، و60 ألفا و888 حالة شفاء.