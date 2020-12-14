المغرب.. شركة أمريكية تنشئ مصنعا لمقاعد السيارات باستثمار 15.5 مليون يورو..

الأناضول -

أعلن المغرب، الاثنين، توقيع اتفاق مع شركة Adient الأمريكية المتخصصة بتصنيع لوازم السيارات، لإنشاء مصنع باستثمار قيمته 15.5 مليون يورو (حوالي 19 مليون دولار).ووقع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي وميشال بيرثلين نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الشركة الأمريكية.وقال العلمي في بيان: "المصنع الجديد سينتج أغشية مقاعد للسيارات، ويضم مركزا تقنيا وهندسيا".ويخدم المصنع، الذي سيقام في المنطقة الصناعية بالقنيطرة (شمال غرب)، 750 ألف سيارة لزبائن من بينهم شركتا "بي إم في" الألمانية و"تويوتا" اليابانية.وقال الوزير المغربي: "المصنع سيوفر 1600 وظيفة، وتقدر صادراته بنحو 60 مليون دولار يورو سنويا".واعتبر العلمي، في البيان، "هذا الاستثمار يعكس مدى الثقة التي يوليها مستثمرون ذوو صيت عالمي للمغرب، الذي أصبح منصة لإنتاج وتصدير المُعدّات والسيارات".وتعتبر مجموعة Adient مصنع أمريكي لمعدات السيارات، ورائد عالمي لفرع المقاعد.وفي عام 2019، حققت المجموعة الأمريكية دخلا بلغت قيمته 16.5 مليار دولار.