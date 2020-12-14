فرانس 24 - أعلنت الولايات المتحدة الاثنين رفع السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب". وهذه الخطوة ستعيد الخرطوم إلى الأسرة الدولية، برأي المراقبين، وستساهم في منحه فرصة للانفتاح على المؤسسات الاقتصادية العالمية للتعاون معها... فيديو
ما الذي سيستفيده السودان من رفع اسمه من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"؟
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 | 29 ربيع الثاني 1442
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