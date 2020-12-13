رئيس الحكومة يلتقي عددا من الصحفيين المقيمين بفرنسا

باب نات -

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الأحد بمقر السفارة التونسية بباريس مع عدد من الصحفيين التونسيين المقيمين في فرنسا.وأكد رئيس الحكومة على أهمية مثل هذه اللقاءات مع الكفاءات التونسية وصناع الرأي خاصة بالنظر لدورهم الهام في نقل صورة مشرفة وإيجابية عن بلادنا في الخارج وإبرز الفرص التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب.وأبرز رئيس الحكومة أن الصحفيين التونسيين بالخارج لهم دور بارز في الترويج للتجربة الديمقراطية التونسية في الخارج باعتبارها نموذجا ناجحا في المنطقة.من جهتهم طرح الصحفيون الحاضرون في اللقاء مقترحاتهم وٱرائهم حول التحديات التي تواجهها بلادنا خاصة مع تأثير فيروس كورونا على كل دول العالم كما نقلوا مشاغل الجالية التونسية بالخارج مؤكدين على دور وسائل الاعلام في ابراز الصورة الحقيقية لتونس وإزاحة الضبابية التي قد تسم الخطاب السياسي.وسيلتقي رئيس الحكومة يوم الإثنين ، الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس، وسيجري محادثة مع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشر ، كما سيلتقي عشية نفس اليوم رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيرون.ويتضمن برنامج الزيارة كذلك، لقاء موسعا بين وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الأعراف الفرنسية.