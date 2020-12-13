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موريتانيا.. حظر تجوال "جزئي" لمواجهة كورونا

موريتانيا
Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 17:02 قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول - أعلنت الداخلية الموريتانية، الأحد، فرض حظر تجوال "جزئي" بعموم المناطق، إثر ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن حظر التجوال سيبدأ اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ).


وأضافت أن "حظر التجوال سيشمل كافة المناطق، وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد".

والخميس، قال المسؤول بوزارة الصحة سيدي ولد الزحاف، إن "منحى الإصابات بالفيروس أصبح في تصاعد سريع".

وحذر ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، من تسبب هذا الوضع، في وصول المستشفيات لقدرتها القصوى في استقبال المرضى.

ووفق آخر حصيلة رسمية، مساء السبت، بلغت إصابات كورونا في موريتانيا، 10.777، بينها 222 وفاة، و8.022 حالة شفاء.



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