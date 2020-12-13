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قطار التطبيع.. المغرب سادس المنضمين

Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 16:56 قراءة: 0 د, 7 ث
انضم المغرب إلى قطار التطبيع العربي مع إسرائيل، ليصبح البلد الرابع خلال العام 2020، والسادس إجمالا بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان.




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