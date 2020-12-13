انضم المغرب إلى قطار التطبيع العربي مع إسرائيل، ليصبح البلد الرابع خلال العام 2020، والسادس إجمالا بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان.
قطار التطبيع.. المغرب سادس المنضمين
En continu
.
الأحد 13 ديسمبر 2020 | 28 ربيع الثاني 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:21
|07:23
|05:51
|
14°
|16°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|16°-13
|17°-11
|18°-12
|19°-13
|19°-13
- Avoirs en devises
22740,4
(11 dec)
- Jours d'importation
158
- 1 € = 3,30188 DT 1$ =2,73063 DT
- Solde Compte du Trésor (11 dec) 1544,5 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 553 739) وزارة الصحة : 35 حالة وفاة جراء
(204 058) نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع ا
(197 820) كورونا..أكثر من 14 ألف إصابة جديدة
( 99 982) الولايات المتحدة: أكثر من 3 آلاف و
( 65 782) إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا وهو
( 65 526) إصابات كورونا تتخطى 63 مليونا حول
( 44 544) شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي :
( 33 821) محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
( 32 832) كورونا.. 78 وفاة في المغرب و55 بال
( 30 180) معز الجودي يثير القرف ويتقيّؤ ما ب
( 26 013) سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
( 23 971) مراد الزغيدي يكشف: تسريب مدوي يؤك
( 22 714) انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول
( 22 389) على قناة التاسعة: تبادل شتائم بين
( 21 896) سامية عبو تكشف كواليس اجتماع 11 نو
( 21 630) مدير معهد باستور يردّ على مخلوف:
( 21 035) موقع ميدل إيست آي البريطاني : الإم
( 20 675) يمينة الزغلامي: حرام عليكم الصورة
( 20 264) سهام بن سدرين: اكثر ملف أثّر فيا،
( 20 063) فيديو اليوم: عبير تلاحق زملاءها في
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216846