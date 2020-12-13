مطار دبي يستقبل أول رحلة لخطوط العال الإسرائيلية بمعدل 14 رحلة أسبوعيا..

الأناضول -

أعلنت مطارات دبي (حكومية)، الأحد، عن الرحلة الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي، والتي وصلت خلال وقت سابق اليوم.وذكرت مطارات دبي في بيان، أن شركة النقل الوطنية لإسرائيل ستقوم بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية، بين الوجهتين باستخدام طائرات بوينج 787، وB739.يأتي إطلاق الخدمة الجديدة، نتيجة لسلسلة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في أعقاب "اتفاقيات أبراهام"، اللاحقة لتطبيع العلاقات بين البلدين.وتوقع البيان أن تعزز الرحلات الجوية المباشرة، التجارة والسياحة والضيافة، على الجانبين، مع تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، تم تشغيل أول رحلة تجارية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي.ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع كونها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.