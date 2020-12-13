إعدام "زام".. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني

الأناضول -

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير الألماني لدى طهران، للاحتجاج على تنديد الاتحاد الأوروبي بإعدام سلطات البلاد للصحفي المعارض روح الله زام، أمس.وأوضحت وكالة إرنا الإيرانية، أن استدعاء السفير الألماني إلى مقر الخارجية، يأتي لكون بلاده تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وأضافت الوكالة أن مسؤولي الخارجية الإيرانية أبلغوا السفير الألماني احتجاجهم على التنديد بإعدام الصحفي المعارض.وأمس السبت نفذت إيران، حكم الإعدام بحق روح الله زام رئيس تحرير موقع "أماد نيوز"، عقب مصادقة المحكمة العليا على الحكم الصادر عن المحكمة الثورية.وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، عن صدمتها إزاء إعدام السلطات الإيرانية الصحفي المعارض قائلة: "رغم تحذيراتنا، نفذت السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام بحق زام".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اعتقلت السلطات الإيرانية الصحفي زام بتهمة التورط في أنشطة مناهضة للثورة، وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة "الفساد في الأرض".وكان زام يعمل رئيس تحرير موقع "Amadnews"، الذي بدأ العمل عبر تطبيق " Telegram" منذ 2015.وبلغ متابعو الموقع المعارض للنظام الإيراني، أكثر من مليون شخص في وقت قصير، وتم إغلاقه بعد نحو عامين.