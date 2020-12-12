التعادل يحسم "ديربي مانشستر" بين اليونايتد والسيتي

الأناضول -

خيم التعادل السلبي على النتيجة النهائية لديربي مدينة مانشستر، الذي جمع اليونايتد وجاره السيتي، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".قدم الفريقان شوطا أول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية للسيتي، الذي كان قريبا من افتتاح التسجيل لولا أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حال دون دخول كرة الجزائري رياض محرز، شباك أصحاب الضيافة.وفي الشوط الثاني، تراجع مستوى الطرفين، وانحصر اللعب في منتصف الميدان، دون خطورة حقيقية على المرميين، باستثناء بعض التسديدات البعيدة التي لم تُسفر عن جديد.وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة محتلًا المركز السابع، في حين وصل مانشستر سيتي إلى 19 نقطة في المركز الثامن.