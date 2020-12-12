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رئيس الوزراء الجزائري: الجزائر مستهدفة والصهيونية على حدودنا"

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 11:36 قراءة: 0 د, 29 ث
وكالات - أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن الجزائر مستهدفة من جهات خارجية، مضيفا أن الكيان الصهيوني بات على حدود البلاد.

وفي أول تعليق رسمي على تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل، قال جراد "هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر".



وشدد الوزير الأول على ضرورة تكاثف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية، داعيا المواطنين والمواطنات والطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن تكون بالمرصاد وأن تعمل جاهدة على استقرار الوطن.

وقال جراد "يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا لإيجاد أحسن طريق للخروج من هذه الأزمة ومحاولات استهداف الوطن".


المصدر: الخبر الجزائرية

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