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إعلام أمريكي: إدارة ترامب تبلغ الكونغرس نيتها تصدير أسلحة بمليار دولار للمغرب

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 07:16 قراءة: 0 د, 42 ث
الأناضول - أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن البيت الأبيض يمضي قدما في تطبيق خطته لتصدير أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب، بعد يوم من الإعلان عن توصل المملكة وإسرائيل إلى اتفاق على إقامة العلاقات.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء،، عن مصادر قالت إنها "مطلعة على الموضوع" تأكيدها أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس يوم الجمعة بصفقات محتملة مع المغرب تشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة".


وأوضحت الوكالة أن "الحديث يدور عن أربع طائرات مسيرة من طراز (إم كيو-9 بي سكاي غارديان( تنتجها شركة (جنرال اتوميكس)، وصواريخ (هيل فاير) و(بيفواي) وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) من إنتاج شركات (لوكهيد مارتن) و(رايثيون) و"(بوينغ)".

يأتي ذلك بعد يوم من توصل المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، إلى اتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية، واعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وحتى موعد نشر الخبر لم يصدر عن الجانب الأمريكي أي بيان رسمي يؤكد هذه التقارير أو ينفيها.

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