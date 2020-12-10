لأول مرة في 9 أشهر .. خام برنت فوق 50 دولارا مع بدء استخدام لقاحات "كورونا".

الأناضول -

قفزت أسعار النفط بنحو 4 بالمئة، الخميس، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي على النفط مع بدء استخدام لقاحات مضادة لفيروس "كورونا".وصعد خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال فوق 50 دولارا للبرميل لأول مرة 4 مارس/آذار.وزادت عقود برنت تسليم فبراير/شباط، بنحو دولارين أو بنسبة 3.93 بالمئة إلى 50.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:50(ت.غ).وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير/كانون الثاني، بنحو دولارين أيضا أو بنسبة 4.04 بالمئة إلى 47.36 دولار للبرميل.وطغى التفاؤل بشأن اللقاح على بيانات سلبية حول أداء الاقتصاد الأمريكي، كان آخرها اليوم حيث أظهر تقرير لوزارة العمل زيادة مفاجئة في الطلبات الجديدة لإعانات البطالة.والأربعاء، أظهرت بيانات مركز معلومات الطاقة ارتفاعا كبيرا في المخزونات الامريكية من الخام والبنزين ونواتج التقطير بنحو 15 مليون برميل و4.2 برميل و5.2 مليون برميل على الترتيب.ونهاية الأسبوع الماضي أظهرت بيانات استمرار تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في نوفمبر.لكن أسعار الخام تجاهلت كل هذه البيانات السلبية بشأن أكبر اقتصاد في العالم مع بدء استخدام اللقاح.والأربعاء، بدأت بريطانيا حقن مواطنيها بلقاح "فايزر – بيوتنيك"، وسبقتها روسيا باستخدام لقاح "سبوتنيك 5"، فيما ينتظر أن تبدأ الولايات المتحدة استخدام اللقاح خلال أيام.ووافقت كل من كندا والسعودية على لقاحات ويتوقع أن تبدأ الدولتان باستخدامها خلال أيام