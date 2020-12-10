مقتل ريجيني.. النيابة الإيطالية تشتبه في 4 من الأمن المصري

الأناضول -

بينهم ضابط يحمل رتبة في المخابرات العامة، بحسب "أسوشيتيد برس"

أعلنت النيابة الإيطالية، الخميس، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ومقتل الطالب جوليو ريجيني، بالقاهرة عام 2016.وقال المدعي العام في روما مايكل بريتيبينو، في جلسة لإحدى اللجان البرلمانية الخاصة، إنه "تم تحديد 3 من الأمن الوطني المصري، وضابط شرطة ليكونوا قيد التحقيق في قضية اختطاف وتعذيب وقتل الشاب الإيطالي (ريجيني) في القاهرة"، بحسب "أسوشيتيد برس".وأضاف أنه سيتم التحقيق مع المشتبه بهم على خلفية اتهامهم بالضلوع في عملية "اختطاف في ظروف مشددة" لريجيني، وأن أحد هؤلاء الأربعة يحمل رتبة في المخابرات العامة المصرية، قد يواجه أيضا اتهامات بالتآمر لارتكاب عملية قتل في ظروف مشددة".وأمهل ممثلو الادعاء المتهمين الأربعة 20 يوما لتقديم إفادات أو طلب الاستماع إليهم في القضية. على أن يقرر المحققون بعد انقضاء هذه المهلة ما إذا كانوا سيطالبون بمحاكمتهم من عدمه، بحسب المصدر ذاته.ولم تكشف النيابة الإيطالية أسماء المتهمين، وفق "أسوشيتيد برس".وفي وقت سابق، حددت إيطاليا خمسة مصريين للتحقيق معهم في القضية، لكنّ ممثلي الادعاء أفادوا اليوم، بأنه تم تأجيل التحقيق مع أحدهم لعدم كفاية الأدلة.وتأتي تصريحات ممثلي الادعاء الإيطاليين، بعد أسبوع من إعلان مصر تعليقها بشكل مؤقت، التحقيقات في قضية مقتل ريجيني.ولم يصدر أي تعليق من الجانب المصري بشأن اتهامات النيابة الإيطالية حتى الساعة (17:45 ت.غ).وريجيني (26 عاما)، طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى 9 أيام، وبعدها عثر على جثته، وعليها آثار تعذيب، في فبراير/ شباط 2016.وتسببت جريمة قتل ريجيني في حدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة.