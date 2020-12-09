حكام ولاعبو باريس سان جيرمان وباشاك شهير يجثون على ركبهم وسط الملعب تنديداً بالعنصرية، قبل استكمال المباراة المتوقفة أمس

الأناضول -

انطلقت مباراة كرة القدم بين نادي "باشاك شهير" التركي ونظيره الفرنسي "باريس سان جرمان"، مساء الأربعاء، عقب تعليقها أمس، على خلفية عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب النادي التركي، بيير ويبو.المباراة المقامة في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، استكملت من الدقيقة الـ 14، التي توقفت فيها مساء أمس الثلاثاء.وقبيل استئناف المباراة، جثا حكام ولاعبو "باريس سان جيرمان" و"باشاك شهير"،على ركبهم وسط الملعب تنديداً بالعنصرية.كما ارتدى اللاعبون قمصاناً عليها عبارات "لا للعنصرية"، للتضامن مع "ويبو."وشهدت مدرجات ملعب "باريس سان جرمان"، نشر لافتات ضخمة تحمل عبارة "لا للعنصرية."وعلى إثر التصرف العنصري للحكم الرابع كولتيسكو، تم استبدال طاقم حكّام المباراة، حيث يديرها طاقم تحكيم مكون من الهولندي داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي مارسن بونيك، كحكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولندي بارتوز فرانكويسكي.والثلاثاء، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير، في دوري أبطال أوروبا، عند الدقيقة 16، إثر عبارات عنصرية وجهها الحكم الروماني سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني بيير ويبو.وفي وقت لاحق أعلن نادي "باشاك شهير" انسحاب فريقه من المباراة.ولاقت الواقعة كذلك ردود فعل واستنكارا من قبل عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، حيث أكدوا جميعا رفضهم لكافة أشكال العنصرية والتمييز أينما ومتى كانت.