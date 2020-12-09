أردوغان: فرنسا باتت مكانا تنتشر فيه العنصرية بكثافة ... وأي عقوبات أوروبية محتملة ضد تركيا لا تعنينا

أي عقوبات أوروبية محتملة ضد تركيا لا تعنينا



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فرنسا باتت مكانا تنتشر فيه العنصرية بكثافة، في الآونة الأخيرة.جاء ذلك في كلمة أدلى بها، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، قبيل توجهه إلى أذربيجان في زيارة رسمية، في معرض انتقاده للعبارات العنصرية التي تعرض لها مساعد مدرب فريق باشاك شهير التركي، خلال مباراته مع باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.وأعرب أردوغان عن أمله أن تُستأنف المباراة، مساء الأربعاء، دون أي مشاكل.وصرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أي عقوبات محتملة ضد تركيا قد تتخذها القمة الأوربية المرتقبة غدا الخميس، لا تعني أنقرة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي بمطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى أذربيجان.وقال أردوغان: "أي عقوبات محتملة سيتم اتخاذها بحق تركيا في القمة الأوروبية المرتقبة الخميس لا تعني أنقرة".وبخصوص تصريحات رئيس وزراء اليونان الأخيرة، قال الرئيس التركي: "في الواقع هم من يتهربون من الحوار، لم يجلسوا على طاولة المفاوضات أبدًا".وتابع: "إذا تصرفت اليونان بصدق كدولة جارة، فإننا سنتمسك بدورنا بموقفنا المؤيد للجلوس على طاولة المفاوضات".