فرنسا: الحكومة تعرض نسخة جديدة من مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي

فرانس 24 -

تُعرض الأربعاء أمام مجلس الوزراء نسخة جديدة من مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي من أجل المصادقة عليه، ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية لاعتماد قانون 1905 الخاص بفصل الدين عن الدولة... فيديو