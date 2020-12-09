فرانس 24 - تُعرض الأربعاء أمام مجلس الوزراء نسخة جديدة من مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي من أجل المصادقة عليه، ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية لاعتماد قانون 1905 الخاص بفصل الدين عن الدولة... فيديو
فرنسا: الحكومة تعرض نسخة جديدة من مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي
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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 | 24 ربيع الثاني 1442
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