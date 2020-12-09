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القارة الأوروبية تتجاوز عتبة العشرين مليون إصابة بفيروس كورونا

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 08:50 قراءة: 0 د, 37 ث
فرانس 24 - أكد تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استندت فيه إلى تقارير السلطات الصحية، أن مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأوروبية تجاوز الثلاثاء عشرين مليون إصابة عند الساعة 13:15 بتوقيت غرينيتش.

وتمثل الدول الاثنتان والخمسون المنطقة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، قبل الولايات المتحدة وكندا (15,4 مليون حالة) وأمريكا اللاتينية (13,6 مليوناً). وفي المجموع، سُجلت أكثر من 67 مليون إصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الوباء.


وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت القارة الأوروبية ما يقرب من 40% من جميع الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن انتشار الفيروس يستقر فيها، مع انخفاض الحالات بنسبة 2% مقارنة مع الأسبوع السابق. وسُجلت حوالي 236 ألف إصابة جديدة يومياً في المتوسط في الأيام السبعة الماضية بالمنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

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