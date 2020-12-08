واشنطن تدرج 10 دول في قائمة منتهكي الحريات الدينية بينها السعودية وإيران

الأناضول -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج 10 دول على لائحة البلدان التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية.وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة عبر تويتر " الولايات المتحدة أدرجت اليوم بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998 لارتكابها انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحريات الدينية".وأكد أن الحرية الدينية هي إحدى الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرا أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة لحماية هذا الحق الأساسي.وأشار إلى وجود تطورات إيجابية في مجال الحقوق الدينية في السودان وأوزبكستان الأمر الذي دفع واشنطن إلى إزالة البلدين من قائمة المراقبة الخاصة حول الموضوع.