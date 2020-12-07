الاعتداء على كنيسة نوتردام في نيس الفرنسية: توجيه الاتهام للتونسي إبراهيم العيساوي وإيداعه السجن

فرانس 24 -

أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في بيان الإثنين أنه تم توجيه الاتهام إلى التونسي إبراهيم العيساوي (21 عاما) وإيداعه السجن. وكان العيساوي قد قتل، في هجوم على كنيسة بمدينة نيس، رجلا وامرأتين نهاية أكتوبر.وللإشارة، فإن العيساوي أصيب خلال اعتقاله في 29 أكتوبر كما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا. وفي بداية نوفمبر، نُقل إلى مستشفى في منطقة باريس. وتم استجوابه من قبل قاض متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام إليه إثر تحسن وضعه الصحي مؤخرا.فرانس24/ أ ف ب