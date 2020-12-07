موريتانيا.. تجدد الاحتجاجات الجامعية في نواكشوط.. تنادي بمطالب أكاديمية وخدمية ونقابية، وفق مصدرين..

الأناضول -

خرج المئات من طلاب كلية الطب في جامعة نواكشوط بموريتانيا، الإثنين، في مسيرات بالسيارات، ضمن احتجاجات بدأها الطلاب منذ أيام، لحث الجهات المعنية على تلبية مطالبهم.ومن أبرز ما يطالب به المحتجون ووفق بيانات سابقة، تحسين أداء المطعم الجامعي وتوفير نقل لائق للطلاب، وتفعيل مجلس الإشراف على سير تكوين طلاب كلية الطب في المستشفيات.وحسب مراسل الأناضول، جابت المسيرات شوارع رئيسية في نواكشوط، ورفع المشاركون فيها لافتات ورددوا شعارات تطالب رئاسة الجامعة بتلبية مطالبهم.وتسببت احتجاجات الطلاب في شلل كامل بكلية الطب، فيما لوحت إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد من سمتهم "المحرضين"، في إشارة إلى الطلاب الذين قادوا الحراك في كلية الطب.وقالت إدارة الجامعة في بيان وصل الأناضول، إنها ناقشت مع الطلاب الشهر الماضي، العريضة المطلبية التي تدور حول "مطالب أكاديمية، وخدمية، ونقابية"، دون أن توضح إمكانية الاستجابة لتلك المطالب من عدمه.وأشارت الجامعة إلى أن "مجموعة من الطلاب عرقلت سير المحاضرات كما اعتدوا لفظيا وجسديا على بعض الأساتذة، كما أن هذه المجموعة قامت بإتلاف بعض المعدات والممتلكات".وأضاف البيان: "هذه السلوكيات الخطيرة المصحوبة باعتداءات لفظية وجسدية لا يمكن تفسيرها سوى أن لهذه المجموعة دوافع أخرى غير تلك المبينة في عريضتها المطلبية".ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قادة الطلاب المحتجين على هذه الاتهامات.