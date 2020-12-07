ماكرون يدعو إلى "انفتاح ديموقراطي" في مصر ويؤكد تناول ملف حقوق الإنسان مع السيسي

فرانس 24 -

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحفيا الاثنين جمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي إثر محادثات جمعت بينها في قصر الإليزيه. وقال ماكرون إنه تحدث مع السيسي عن حقوق الإنسان بما في ذلك الحالات الفردية لكنه لم يذكر تفاصيل.كما دعا ماكرون إلى "انفتاح ديموقراطي" و"مجتمع مدني ديناميكي ونشط" في مصر مرحبا بافراج القاهرة قبل أيام عن ثلاثة ناشطين في مجال حقوق الإنسان.وشدد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري الذي تتهمه منظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق الإنسان "سنحت لي الفرصة كما هي الحال بين الأصدقاء الذين تجمع بينهم الثقة والصراحة، التطرق إلى مسألة حقوق الإنسان أنا أبقى مدافعا دائما عن الانفتاح الديموقراطي والاعتراف بمجتمع مدني ديناميكي ونشط".وشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يرئس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا" على زيارته لباريس بعد "حملة الكراهية" ضد فرنسا في العالم الاسلامي.وأكد ماكرون أن فرنسا ومصر "متحدتان" لبناء "حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يتم ببساطة التعبير عن الحريات". وكانت فرنسا عرضة في الفترة الأخيرة لدعوات للمقاطعة وتظاهرات في العالم الإسلامي بعدما دافع ماكرون عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية بعد قتل مدرس فرنسي بقطع الرأس في تشرين الأول/أكتوبر لعرضه رسوما للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير.ويزور عبد الفتاح السيسي فرنسا لمدة يومين لكن آمال توثيق العلاقات بدرجة أكبر خيم عليها ردود الفعل الغاضبة المتعلقة بملف مصر في حقوق الإنسان.فرانس 24 / وكالات