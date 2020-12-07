   Farid - عدت يا يوم مولدي  

هل توجد آثار جانبية خطيرة للقاحي موديرنا وفايزر ضد فيروس كورونا؟

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 07:06 قراءة: 0 د, 20 ث
فرانس 24 - في حديث مع شبكة سي بي أس الأمريكية، صرح المسؤول عن فريق العمليات المختص بلقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، منصف السلاوي، بعدم وجود آثار جانبية خطيرة للقاحي موديرنا وفايزر، في محاولة لتبديد الشكوك التي تلف عملية التلقيح في الولايات المتحدة، والتي من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الجاري.
وتهدف خطة التطعيم إلى تلقيح كافة الأمريكيين بحلول شهر ماي من العام المقبل... فيديو



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216422



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 07 ديسمبر 2020 | 22 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:19 05:46
14°
 16° % 50 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1019°-1214°-1016°-917°-12
  • Avoirs en devises
    22138,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,30615 DT        1$ =2,72534 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1706,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة