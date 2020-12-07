هل توجد آثار جانبية خطيرة للقاحي موديرنا وفايزر ضد فيروس كورونا؟

فرانس 24 -

في حديث مع شبكة سي بي أس الأمريكية، صرح المسؤول عن فريق العمليات المختص بلقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، منصف السلاوي، بعدم وجود آثار جانبية خطيرة للقاحي موديرنا وفايزر، في محاولة لتبديد الشكوك التي تلف عملية التلقيح في الولايات المتحدة، والتي من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الجاري.وتهدف خطة التطعيم إلى تلقيح كافة الأمريكيين بحلول شهر ماي من العام المقبل... فيديو