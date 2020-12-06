حمّه الهمامي: “تاء التأنيث” في الرد على “العفّاس” على قيم الحرية والمساواة

من "أبو البنات" المشهور
"حمّه النّصراوي"
إلى "الداعشي" النائب ببرلمان "الهانة"، "العفّاس" على قيم الحرية والمساواة
قال أمير الشعراء، أحمد شوقي، مبيّنا انحياز اللّغة العربيّة إلى تاء التّأنيث:
"الحرْفُ بمحدودِيّتِهِ ذَكَرُ
واللّغةُ بشمولِهَا أُنْثَى
والحبُّ بضيقِ مِسَاحتِهِ ذَكَرُ
والمحبّةُ بسموِّهَا أُنْثَى
والسّجنُ بضيقِ مساحتِهِ ذَكَرُ
والحرّيةُ بفضائِها أُنْثَى
والبَرْدُ بِلَسْعَتِهِ ذَكَرُ
والحرارةُ بدفئِهَا أُنْثَى
والجهْلُ بكلِّ خَيْبَاتِهِ ذَكَرُ
والمعرفَةُ بعُمْقِهَا أُنْثَى
والفقْرُ بكلّ معاناتِهِ ذَكَرُ
والرّفاهيّةُ بدلالِهَا أُنْثَى
والجحيمُ بنارِهِ ذَكَرُ
والجنّةُ بنعيمِهَا أُنْثَى
والظُّلمُ بوَحْشيَّتِهِ ذَكَرُ
والعدالةُ بميزاتِهَا أُنْثَى
اقرأ أيضا: بسبب رفضه الزنا والانجاب خارج اطار الزواج، منظمات حقوقية تتّهم محمد العفاس بإهانة المرأة والترويج لأفكار ارهابية
والتخلّفُ برِجْعِيَّتِهِ ذَكَرُ
والحضارةُ برُقِيّهَا أُنْثَى
والمَرَضُ بذُلِّهِ ذَكَرُ
والصحّةُ بعافيتِهَا أُنْثَى
والموْتُ بحقيقَتِهِ ذَكَرُ
والحياةُ بألوانِهَا أُنْثَى"
إضافة:
"والجبنُ بذُلّهِ ذكرُ
والثورةُ بمفَاتِنِهَا أُنثىَ
والاستسلامُ بخِسّتِهِ ذكرُ
والمقاومَةُ بمجْدِهَا أُنْثَى
والكَذِبُ في قُبْحِهِ ذكرُ
والحَقِيَقَةُ في حُسْنِهَا أُنْثَى"
قال المتنبّي:
فما التّأنيثُ لاسْمِ الشّمسِ عيْبٌ
ولا التّذْكيرُ فخْرٌ للهلالِ..."
أجْمَلُ تحيّة لتاء التّأْنيث ولنساء بلدي الجميلاتِ، العظيمَاتِ، الكادحَاتِ، المُكَافِحَاتِ، الطّامحَاتِ، الشّامخَاتِ، المُتحدِّيَاتِ.
المشهور "حمّه النّصراوي"
"حمّه النّصراوي"
إلى "الداعشي" النائب ببرلمان "الهانة"، "العفّاس" على قيم الحرية والمساواة
قال أمير الشعراء، أحمد شوقي، مبيّنا انحياز اللّغة العربيّة إلى تاء التّأنيث:
"الحرْفُ بمحدودِيّتِهِ ذَكَرُ
واللّغةُ بشمولِهَا أُنْثَى
والحبُّ بضيقِ مِسَاحتِهِ ذَكَرُ
والمحبّةُ بسموِّهَا أُنْثَى
والسّجنُ بضيقِ مساحتِهِ ذَكَرُ
والحرّيةُ بفضائِها أُنْثَى
والبَرْدُ بِلَسْعَتِهِ ذَكَرُ
والحرارةُ بدفئِهَا أُنْثَى
والجهْلُ بكلِّ خَيْبَاتِهِ ذَكَرُ
والمعرفَةُ بعُمْقِهَا أُنْثَى
والفقْرُ بكلّ معاناتِهِ ذَكَرُ
والرّفاهيّةُ بدلالِهَا أُنْثَى
والجحيمُ بنارِهِ ذَكَرُ
والجنّةُ بنعيمِهَا أُنْثَى
والظُّلمُ بوَحْشيَّتِهِ ذَكَرُ
والعدالةُ بميزاتِهَا أُنْثَى
اقرأ أيضا: بسبب رفضه الزنا والانجاب خارج اطار الزواج، منظمات حقوقية تتّهم محمد العفاس بإهانة المرأة والترويج لأفكار ارهابية
والتخلّفُ برِجْعِيَّتِهِ ذَكَرُ
والحضارةُ برُقِيّهَا أُنْثَى
والمَرَضُ بذُلِّهِ ذَكَرُ
والصحّةُ بعافيتِهَا أُنْثَى
والموْتُ بحقيقَتِهِ ذَكَرُ
والحياةُ بألوانِهَا أُنْثَى"
إضافة:
"والجبنُ بذُلّهِ ذكرُ
والثورةُ بمفَاتِنِهَا أُنثىَ
والاستسلامُ بخِسّتِهِ ذكرُ
والمقاومَةُ بمجْدِهَا أُنْثَى
والكَذِبُ في قُبْحِهِ ذكرُ
والحَقِيَقَةُ في حُسْنِهَا أُنْثَى"
قال المتنبّي:
فما التّأنيثُ لاسْمِ الشّمسِ عيْبٌ
ولا التّذْكيرُ فخْرٌ للهلالِ..."
أجْمَلُ تحيّة لتاء التّأْنيث ولنساء بلدي الجميلاتِ، العظيمَاتِ، الكادحَاتِ، المُكَافِحَاتِ، الطّامحَاتِ، الشّامخَاتِ، المُتحدِّيَاتِ.
المشهور "حمّه النّصراوي"
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216403