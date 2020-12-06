حمّه الهمامي: “تاء التأنيث” في الرد على “العفّاس” على قيم الحرية والمساواة

إلى "الداعشي" النائب ببرلمان "الهانة"، "العفّاس" على قيم الحرية والمساواة



قال أمير الشعراء، أحمد شوقي، مبيّنا انحياز اللّغة العربيّة إلى تاء التّأنيث:"الحرْفُ بمحدودِيّتِهِ ذَكَرُواللّغةُ بشمولِهَا أُنْثَىوالحبُّ بضيقِ مِسَاحتِهِ ذَكَرُوالمحبّةُ بسموِّهَا أُنْثَىوالسّجنُ بضيقِ مساحتِهِ ذَكَرُوالحرّيةُ بفضائِها أُنْثَىوالبَرْدُ بِلَسْعَتِهِ ذَكَرُوالحرارةُ بدفئِهَا أُنْثَىوالجهْلُ بكلِّ خَيْبَاتِهِ ذَكَرُوالمعرفَةُ بعُمْقِهَا أُنْثَىوالفقْرُ بكلّ معاناتِهِ ذَكَرُوالرّفاهيّةُ بدلالِهَا أُنْثَىوالجحيمُ بنارِهِ ذَكَرُوالجنّةُ بنعيمِهَا أُنْثَىوالظُّلمُ بوَحْشيَّتِهِ ذَكَرُوالعدالةُ بميزاتِهَا أُنْثَىوالتخلّفُ برِجْعِيَّتِهِ ذَكَرُوالحضارةُ برُقِيّهَا أُنْثَىوالمَرَضُ بذُلِّهِ ذَكَرُوالصحّةُ بعافيتِهَا أُنْثَىوالموْتُ بحقيقَتِهِ ذَكَرُوالحياةُ بألوانِهَا أُنْثَى"إضافة:"والجبنُ بذُلّهِ ذكرُوالثورةُ بمفَاتِنِهَا أُنثىَوالاستسلامُ بخِسّتِهِ ذكرُوالمقاومَةُ بمجْدِهَا أُنْثَىوالكَذِبُ في قُبْحِهِ ذكرُوالحَقِيَقَةُ في حُسْنِهَا أُنْثَى"قال المتنبّي:فما التّأنيثُ لاسْمِ الشّمسِ عيْبٌولا التّذْكيرُ فخْرٌ للهلالِ..."أجْمَلُ تحيّة لتاء التّأْنيث ولنساء بلدي الجميلاتِ، العظيمَاتِ، الكادحَاتِ، المُكَافِحَاتِ، الطّامحَاتِ، الشّامخَاتِ، المُتحدِّيَاتِ.المشهور "حمّه النّصراوي"