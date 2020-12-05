ليبيا.. جلسة تصويت ثانية على مقترحي تشكيل "الرئاسي" والحكومة

الأناضول -

الإثنين المقبل، بعد إخفاق جلسة اليوم في اعتماد أي من المقترحات الثلاثة المقدمة للتصويت عليها، وفق عضو مشارك بالملتقى

أعلن عضو مشارك في ملتقى الحوار السياسي الليبي، السبت، انتهاء عملية التصويت على المقترحات المطروحة بشأن آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس والحكومة، دون حصول أي منها على النسبة المطلوبة وهي 75 بالمئة، وتم تحديد جلسة ثانية الإثنين.وقال للأناضول، إن "التصويت الذي جرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شهد حضور 71 مشاركا من أصل 75، واقتصر فقط على ثلاثة مقترحات، الثاني، والثالث، والعاشر (من بين 12 مقترحا تم تصفيتها على هؤلاء الثلاثة)".وأضاف العضو، مفضلا عدم نشر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "39 مشاركا صوتوا للمقترح الثاني، و24 للثالث، فيما حصل العاشر على 8 أصوات فقط".وتتضمن المقترحات المطروحة، آليات مختلفة حول الترشح واختيار منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الوزراء.وكشف أن "البعثة الأممية أبلغتهم بموعد الجولة الثانية من التصويت، وستكون الإثنين المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس أيضا".وأوضح أنه "لفوز أحد المقترحات المطروحة في أول جلسة تصويت، يجب حصوله على 75 بالمئة من الأصوات ليعتمد كآلية نهائية لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الوزراء".وتابع أنه تم استبعاد المقترح العاشر، وسيتم التصويت على المقترحين الثاني والثالث في جلسة الإثنين المقبل، على أن يحصل أحدهما على 75 بالمئة على الأقل حتى يفوز.واستدرك أنه ما زالت هناك إشكالية قانونية بخصوص إذا لم يحصل أي من المقترحين على هذه النسبة، ماذا سيحدث بعد ذلك؟وبين أنه تم التوافق سابقا على استبعاد المقترح الأقل حصولا على أصوات في الجلسة الأولى، وهو ما يفسر سبب استبعاد المقترح العاشر وعدم تصعيده للجلسة المقبلة.وقبل أكثر من أسبوع، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار، قبل أن يتم تحديد جلسة اليوم للتصويت على المقترحات.ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2021 في البلاد.