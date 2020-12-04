"أوبك" تعفي ليبيا من تخفيضات إنتاج النفط

الأناضول -

نظرا لظروف البلد الصعبة، وفق المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الجمعة، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" استثنتها من تخفيضات الإنتاج، نظرا لظروف البلد الصعبة.وذكر بيان صادر عن المؤسسة، أن استثنائها من قرار تخفيض الإنتاج اتخذ خلال اجتماع شاركت به المنظمة، الخميس، عبر دائرة تلفزيونية.والخميس، توصلت مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا إلى اتفاق بزيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير.وأضاف البيان، أن المجتمعين "رحبوا باستئناف ليبيا للإنتاج وأكدوا استمرار استثنائها من التخفيضات في هذه المرحلة لحاجتها الماسة لزيادة معدلات الإنتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية".وأفاد بأن المجتمعين "قاموا بتقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها".وأوضح أن المنظمة "قررت تخفيض إمدادات النفط بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية يناير كانون الثاني 2021".والاتفاق على تمديد جزء كبير من تخفيضات الإنتاج بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا، بدلا من تخفيضات بمقدار 5.8 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق سابق.وأغلقت العديد من الحقول والمنشآت النفطية في يناير الماضي، على أيدي مليشيات موالية للجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من روسيا والإمارات.وفي سبتمبر/أيلول أعلن حفتر فك حصار ميليشياته عن المنشآت النفطية.وخلال الحصار تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 100 ألف برميل، لكنه عاد بعد فك الحصار تجاوز 1.2 مليون برميل يوميا وهو معدل الإنتاج قبل يناير 2020.​​​​​​​