وزير خارجية قطر: متفائلون إزاء حل الأزمة الخليجية ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد

وكالات -

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انه لا يمكن التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع في مجلس التعاون بالكامل.العالم - قطرولفت وزير الخارجية القطري الى أنه هناك تحرك الآن لحل النزاع في مجلس التعاون، مؤكدا ان أي حل للنزاع في مجلس التعاون يجب أن يكون شاملا.وأكد وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد.واضاف أن الأزمة الخليجية لا صلة لها باتفاقات أبراهام أو أي تطبيع مع "إسرائيل".