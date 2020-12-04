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وزير خارجية قطر: متفائلون إزاء حل الأزمة الخليجية ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 10:48 قراءة: 0 د, 26 ث
وكالات - أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انه لا يمكن التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع في مجلس التعاون بالكامل.
العالم - قطر

ولفت وزير الخارجية القطري الى أنه هناك تحرك الآن لحل النزاع في مجلس التعاون، مؤكدا ان أي حل للنزاع في مجلس التعاون يجب أن يكون شاملا.


وأكد وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد.

واضاف أن الأزمة الخليجية لا صلة لها باتفاقات أبراهام أو أي تطبيع مع "إسرائيل".

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