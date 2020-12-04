مسبار صيني يغادر القمر حاملًا عينات من صخوره

الأناضول -

غادر مسبار الفضاء الصيني "تشانج إي 5" القمر، الخميس، بعد أن أكملت مهمتها في جمع عينات منصخوره.جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.ومن المتوقع أن يلتحم المسبار بمركبة فضاء لتنقله حينئذ خارج مدار القمر، والعودة به إلى الأرض في غضون الأيام القليلة المقبلة.وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الكبسولة الفضائية هبطت على سطح القمر، الثلاثاء، وبدأت في أخذ عينات من الصخور الأربعاء.وتهدف المهمة الفضائية الصينية إلى جلب عينات من صخور القمر إلى الأرض، للمرة الأولى منذ 44 عاما، وهي مهمة قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فحسب، حتى الآن.وفي 24 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أطلقت الصين المركبة الفضائية من جزيرة هاينان الاستوائية جنوبي البلاد، وهبطت أول ديسمبر شمال مونس رومكر في منطقة "أوشينوس بروسلاروم" المعروفة باسم محيط العواصف، على الجانب القريب من القمر.وكانت مسبارات صينية قد هبطت بنجاح بالفعل على سطح القمر مرتين في السابق.وتهدف مهمة "تشانج إي 5" إلى جلب حوالي كيلوجرامين من صخور القمر إلى الأرض.ويأمل باحثون في أن تقدم هذه العينات معلومات جديدة بشأن النشاط البركاني للقمر.