بريطانيا.. مصرع 4 أشخاص في انفجار ضخم بمنشأة للصرف الصحي

الأناضول -

وقع في منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي قرب مدينة سياتل..

لقي 4 أشخاص مصرعهم، الخميس، إثر انفجار ضخم وقع داخل منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي قرب مدينة سياتل، جنوب غربي بريطانيا.وأعلنت الشرطة البريطانية، مصرع الأشخاص الأربعة حتى الساعة (17:20 ت.غ) من مساء اليوم، جراء الانفجار.وجاء إعلان الشرطة بعدما كشفت خدمة "أفون" للإطفاء، والمعنية بشؤون المنطقة الجنوبية الغربية من بريطانيا أنّ الحادث أسفر عن "عدة مصابين وضحايا".وأشارت أن عناصرها ما زالوا يتعاملون مع الحادث، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.وأضافت أنه تم إخطارها بالانفجار عند الساعة (11:22 ت.غ) من صباح الخميس، في منطقة "أفونماوث" الصناعية.ونقلت الوكالة الأمريكية عن جواد بورهان، أحد شهود العيان، قوله إن "مروحية هليكوبتر تقوم بعملية بحث عن بعض المفقودين جراء الحادث".ولم تكشف السلطات البريطانية حتى الساعة (17:20 ت.غ) أسباب الانفجار.