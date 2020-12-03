العيب السياسي

ما يقوم به كثير ممن عمروا المشهد السياسي هذه الأيام يرتقي إلى درجة (العيب) ، عيب في حق البلاد ،الشعب و كذلك في حق السياسة ،،، هؤلاء الذين لا يتورعون عن خلق المشاكل و اختلاق التعلات للحراك السياسي القويم لمجرد ان المشهد الحاضر لم يستوعبهم او لأن احزابهم لم تفلح في إيجاد رؤى جدية فتجاوزهم المشهد ،،،هؤلاء الذين لا يعملون ولا يحبون من يعمل ، هؤلاء الذين لا يملكون من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا الكره والحقد ولا يجيدون الا السفسطة والرغاء وتعطيل كل سير ... هؤلاء الذين اتخذوا من حوانيت إعلام الرّخص ليروجوا لتفاهاتهم وليرضوا عقدهم المنكسرة على صناديق الانتخابات ...هذه الأفعال المشينة لا ترتقي الى مرتبة العمل السياسي ولا تنفع المواطن ولا تبني الوطن، هذه الشوائن مضرة بالبلاد والعباد ،،،، يزي راهو عيب !